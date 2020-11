Personenauto volledig uitgebrand in Schijndel

De brandweer werd in de nacht van dinsdag op woensdag rond 01.30 uur gealarmeerd voor een autobrand aan de Wort in Schijndel. Bij aankomst stond de personenauto volledig in lichterlaaie.

Volledig uitgebrand

De brandweer doofde het vuur maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Naast een blusvoertuig kwam ook een waterwagen ter plaatse. Nadat de meeste vlammen gedoofd waren werd met een hydraulische spreider de motorkap geopend, zo kon ook het motorcompartiment worden afgeblust. De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling.

Politieonderzoek

Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend, de politie is een onderzoek gestart. De weg was enige tijd volledig afgesloten terwijl enkele buurtbewoners op straat toekeken. Een bergingsbedrijf zal later het uitgebrande voertuig afvoeren.