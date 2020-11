In Amsterdams portiek gevonden pakketje bevat echt explosief

Woensdagochtend kreeg de politie in Amsterdam een melding van een verdacht pakketje in een portiek aan de Plantage Parklaan. 'Na onderzoek door de Teamleider Explosieven Verkenning (TEV) bleek het om een explosief te gaan. De EOD heeft het explosief veilig verwijderd', zo meldt de politie woensdag.

Melding verdacht pakketje

Na onderzoek van de TEV bleek al snel dat het om een explosief ging. Meerdere woningen zijn ontruimd en een aantal bewoners die aan de portiek wonen zijn gevraagd om hun huis niet te verlaten maar aan de achterzijde van hun woningen te wachten.

NFI

De EOD kwam ter plaatse en heeft het explosief verder onderzocht en daarna afgevoerd. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat verder onderzoek doen naar sporen.

Getuigenoproep

De recherche wil weten wie hiervoor verantwoordelijk is. Mogelijk is het explosief vannacht in de portiek geplaatst en zijn er getuigen die iets gezien of gehoord hebben.