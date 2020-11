Reddingsbrigade Nederland moet door coronacrisis nu zelf worden gered

Vrezen voor eigen voortbestaan

'22 procent van de reddingsbrigades vreest zelfs voor het eigen voortbestaan als de crisis aanhoudt. Al maanden is inkomstenderving aan de orde, omdat toezichttaken vervallen door afgelasting van waterrijke evenementen. Het tekort bedraagt al 1,2 miljoen euro. Trainingen en opleidingen kunnen niet worden gegeven. Zwemlessen vinden geen doorgang vanwege de sluiting van de zwembaden', aldus Reddingsbrigade Nederland.

Enquête

Reddingsbrigade Nederland hield recent een enquête over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de individuele reddingsbrigade. Van de 157 aangesloten reddingsbrigades vulden 105 de vragenlijst in. De uitkomsten onderstrepen de verontrusting die al langer bestaat.

- 67 procent van de reddingsbrigades maakt zich zorgen over de eigen financiën.

- 47 procent van de reddingsbrigades maakt zich zorgen én geeft aan dat deze situatie niet te lang meer kan voortduren.

- 22 procent van de reddingsbrigades geeft aan in zwaar weer te komen als de coronapandemie aanhoudt in 2021.

- Bestaande financiële compensatieregelingen bieden slechts beperkt soelaas.

Voor het merendeel van de compensatieregelingen geldt dat reddingsbrigades niet voldoen aan de formele criteria.

- Reddingsbrigades verwachten voor 2020 een gemiddelde omzet van 29.127 euro (2019: 36.996 euro).

Veiligheid bij evenementen

Vier van de vijf reddingsbrigades zijn betrokken bij het veilig laten verlopen van evenementen. Een op de drie reddingsbrigades houdt jaarlijks bij minimaal tien evenementen toezicht op de veiligheid.

Toezichtniveau

Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland, is geschrokken van die resultaten: 'Onze lifeguards vervullen cruciale taken voor het welzijn van eenieder die wil genieten van onze stranden, de zee, plassen en meren. Wij gaan voor meer veiligheid in, op en langs het water. Maar reddingsbrigades houden ook toezicht bij evenementen als city swims, obstacle runs, sinterklaasintochten en nieuwjaarsduiken. Als dit zo doorgaat en overheidssteun uitblijft, kan het serieuze gevolgen hebben voor het toezichtniveau in de zomer van 2021'.

Veiligheid badgasten onder druk?

'Het kan toch niet zo zijn dat de veiligheid van badgasten in het algemeen, en zwemveiligheid in het bijzonder, onder druk komt te staan? In de afgelopen bewogen zomer is juist gebleken hoe essentieel het reddingsbrigadewerk voor de samenleving is. We hebben zoveel mensen moeten redden dit jaar! Natuurlijk hebben we een programma om ons voor te bereiden op weer zo’n heftige zomerperiode, maar het plan kan de prullenbak in als er financieel niets verandert'', aldus Breedveld.