Behandeling gevraagd voor man die ambassade bedreigde

Tegen een man die in augustus 2019 dreigde de ambassade van Suriname op te blazen heeft het Openbaar Ministerie vandaag straf en opname in een zorginstelling geëist. De man belde anoniem naar de ambassade en zei: "Ik ga een bom gooien op de ambassade".

De medewerker die het telefoontje aannam voelde zich ernstig bedreigd. Omdat het nummer van de beller was afgeschermd, wist ze niet wie ze aan de lijn had. Ze wist ook niet of die daadwerkelijk een bom zou kunnen maken. 'Maar laten we eerlijk zijn,' zei de officier van justitie op zitting, 'tegenwoordig is via internet van alles te vinden en flans je zo iets in elkaar.'

De bedreiging heeft veel teweeggebracht, zo stelde de officier van justitie. De dreiging van terreur is de afgelopen jaren reëel, dat maakt het ermee dreigen extra kwalijk. De ambassade heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen en het voorval heeft de betreffende medewerker heel veel gedaan.

Behandeling

Bij verdachte is sprake schizofrenie en een verstandelijke beperking. Dat maakt de kans op herhaling groot, maar ook dat verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. De officier van justitie eiste 75 dagen cel waarvan 60 voorwaardelijk. Daardoor zou verdachte niet meer terug de cel in hoeven, maar moet hij als voorwaarde zich wel laten opnemen in een zorginstelling voor een behandeling, en van de drugs en alcohol afblijven. Om de man langer in het vizier te kunnen houden, zou een proeftijd van 5 jaar nodig zijn.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.