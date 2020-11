TikTok Tammo schrijft protest song Free The Bietn

De Groningse TikTok Tammo heeft zelf een protest song gemaakt dat Free the Bietn heet. Dit nadat hij zijn eerst lied over suikerbieten offline moest halen.

Johannes Peersma, zoals TikTok Tammo werkelijk heet, schreef een tekst over suikerbieten op de muziek van Mambo nr 5 van Lou Bega. De makers van het nummer konden het bietenlied niet waarderen en sommeerde het weer offline te halen.

Tammo liet het er niet bij zitten en schreef zelf een protest song genaamd Free The Bietn. Aan zijn volgers had hij gevraagd om filmpjes in te sturen waarop zij een papier vasthielden met de hashtag #FREETHEBIETN. Hier werd flink gehoor aangegeven en veel van de filmpjes zijn in de clip verwerkt.