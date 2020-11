Gewonde bij steekpartij in Amsterdam Zuidoost

Het slachtoffer stapt rond 19.15 uur bij halte Bijlmer Arena in metro 50 richting station Gein. In de metro vertoont een groep van ongeveer 8 jongens baldadig gedrag. Op het perron van metrostation Gein spreekt hij de jongens daarop aan. Er ontstaat een woordenwisseling, waarop de man door een van de jongens wordt gestoken. De jongens vertrekken via de trap in de richting van het Wisseloordplein. Het slachtoffer is licht gewond geraakt.

Forensische opsporing heeft ter plekke sporenonderzoek gedaan. De recherche heeft de zaak in onderzoek en zoekt in dat kader naar getuigen.