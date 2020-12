Bedrijfsveiligheid in 2021: belangrijkste punten

Bedrijfsveiligheid

Niet alleen werd de hoogte van de zorgpremies voor het nieuwe jaar onthuld er werden bijvoorbeeld ook door het ministerie van Justitie en Veiligheid diverse plannen bekend gemaakt op het gebied van bedrijfsveiligheid in 2021. Hierin staat een internationaal verband centraal, want “alleen samen, in internationaal verband, kunnen we zorgen voor een veilig Nederland”, aldus Minister Blok van Buitenlandse Zaken. Lees hieronder meer over de plannen voor bedrijfsveiligheid in 2021.

Veilig internationaal blijven ondernemen in het nieuwe jaar

Zo steunt de Nederlandse overheid bedrijven die internationaal ondernemen. Door de uitbraak van corona is de internationale handel voor veel bedrijven in gevaar gekomen. Daarom is het kabinet dit jaar al begonnen met het leveren van een steunpakket om zo de handelsstromen op gang te blijven houden. Op die manier kunnen Nederlandse ondernemers veilig en volwaardig blijven ondernemen zonder dat er naar louche manieren wordt gezocht om alsnog geld te kunnen verdienen.

In 2021 staat maatwerk voorop, wat betekent dat het kabinet per branche of bedrijf kijkt wat er nodig is om (internationale) handel te blijven pushen. Het kabinet verwacht € 12 miljard uit te kunnen geven aan het complete herstel van de arbeidsmarkt en de economie. Dat is nodig om mensen op een veilige manier te kunnen ondersteunen die arbeidsgerelateerde problemen hebben. Het doel hiervan is natuurlijk om uiteindelijk weer in vol ornaat en vooral in alle veiligheid te kunnen werken en ondernemen.

Veilige werkomgeving staat voorop

Ook moet er in het nieuwe jaar meer voorlichting komen voor een veilige werkomgeving. Dit is nodig, omdat het aantal bedrijfsongevallen in Nederland nog steeds stijgt. Op het moment kunnen werkgevers en werknemers al terecht bij de vele veiligheidscursussen die bijvoorbeeld via ARBOcentrum.nl worden aangeboden. Het doel is om mensen nog meer bewust te maken van de relevantie van een veilige werkomgeving. Tegenwoordig draait het hierbij niet meer alleen om de aanwezigheid van BHV’ers, een goed gevulde EHBO doos of het hebben van voldoende brandblussers.

In 2021 is een andere manier van veiligheid ook belangrijk: de aanwezigheid van voldoende COVID-19 artikelen. Hierbij kun je denken aan divers materiaal zoals sneltesten, mondkapjes, handschoenen en desinfectiemiddelen. Bij ARBOwinkel.nl vind je een groot aanbod COVID-19 artikelen waarmee je direct kunt beginnen om je bedrijf veiliger te maken. Denk ook aan het aanschaffen van stickers met informatie over 1,5 meter afstand houden, aan overige signalisatie en aan plexiglas wanden of coronaschermen.

Security management wordt belangrijker bij digitalisering van bedrijven

Door de coronacrisis is een groot deel van de Nederlanders vanuit huis of in ieder geval op afstand gaan werken. Daarom is het in het nieuwe jaar wellicht belangrijker dan wanneer dan ook om de digitale veiligheid onder de loep te nemen. Het Nederlandse kabinet draagt hier een steentje aan bij door actief aan de slag te gaan met digitale bewustmaking. Zij steken tijd en geld in security management en roepen meer dan eerder op om je digitale voetstap te controleren. Ook hebben zij plannen om cybersecurity beter aan te pakken. Het doel hierbij is om de eerste officiële cybersancties op te leggen aan criminelen die cyberaanvallen doen, zoals het hacken van belangrijke documenten.

Zelf kun je ook vast aan de slag gaan met het optimaal beveiligen van je digitale omgeving. Probeer zo veilig mogelijk samen te werken met je collega’s en/of werknemers op afstand. Denk hierbij in ieder geval aan de volgende punten:

● Zorg ervoor dat je weet wie er toegang heeft tot welke bestanden. Op die manier verklein je de kans dat er belangrijke informatie of gegevens worden gelekt.

● Schaf kwalitatieve anti-virus software aan om cyberaanvallen te voorkomen.

● Verander regelmatig de wachtwoorden van belangrijke zaken, zoals zakelijke mails en de toegang tot bepaalde documenten. Kies altijd voor moeilijke wachtwoorden met veel speciale tekens, cijfers en letters.

● Maak altijd alleen WiFi-verbinding via een vertrouwd netwerk. Ga nooit op openbare netwerken die niet beveiligd zijn.

● Schakel tweestapsverificatie in voor het inloggen op zakelijke mail en/of belangrijke documenten.

● Controleer de back-ups van digitale bestanden. Wat bewaar je waar en wordt dat goed beveiligd?

● Check altijd of de apparatuur die gebruikt wordt de laatste software-update heeft. Verouderde software kan bugs bevatten waardoor cybercriminelen de kans krijgen om je gegevens te verkrijgen.

● Zorg voor een algehele goede beveiliging van de IT-omgeving. Er zijn diverse specialisten in te schakelen die dit voor jouw bedrijf kunnen regelen. Op die manier is de kans het kleinst dat je bedrijf met succes kan worden aangevallen.