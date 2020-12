Personenauto vat vlam op parkeerplaats

Enkele buurtbewoners keken toe hoe brandweerlieden de vlammen doofde. De politie hield iedereen op afstand vanwege mogelijk ontploffingsgevaar van een gastank in het voertuig. Volgende de eigenaar had hij kort voor de brand nog met het voertuig gereden, of dat ook de oorzaak van de brand is, is ons niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd.