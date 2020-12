Politie zoekt informatie uit oude “zwarte lijsten” van tippelzones

In het onderzoek naar de moord op de Amsterdamse Judit Nyari doet de politie Midden-Nederland een opmerkelijke oproep. Het onderzoeksteam vraagt om informatie uit de “zwarte lijsten” van de tippelzones in Utrecht en Amsterdam uit de jaren ‘90. Via zulke lijsten waarschuwden prostituees elkaar voor klanten die gevaarlijk of gewelddadig konden zijn.

Ook zoekt de politie informatie over mannen die zich voordeden als weldoeners voor de prostituees, bijvoorbeeld door hen gratis slaapplekken aan te bieden. Deze week is het precies 27 jaar geleden dat Judit verdween en vermoord werd teruggevonden.

Het onderzoek naar de moord op Judit Nyari is afgelopen jaar veel in de publiciteit vanwege een podcastserie die de politie Midden-Nederland over de zaak maakt. In die serie vertellen bekenden van het slachtoffer maar ook politiemensen en hulpverleners over het leven en de dood van de 25-jarige Judit Nyari uit Amsterdam. Judit werkte op de tippelzones in Amsterdam en Utrecht maar verdween op 1 december 1993. Vijf dagen later, op 6 december, werd ze dood gevonden in Dronten. Haar keel was doorgesneden. Judit is daarmee één van de tientallen prostituees die in de jaren ’80 en ’90 zijn vermoord in Nederland.

In de vijfde aflevering van de serie schetsen twee kenners van de tippelzones van destijds een beeld van de dagelijkse praktijk in de straatprostitutie in de jaren ’90. Zuster Bernadette runde in die tijd een huiskamerproject voor prostituees in Amsterdam, waar ook Judit Nyari regelmatig kwam. Volgens haar gingen er zwarte lijsten rond onder prostituees. Op die lijsten stonden mannen die levensgevaarlijk waren. Zo werden de vrouwen, die op afgelegen plekken hun diensten verleenden, soms ernstig mishandeld, bestolen en soms zelfs vermoord. Jan Schoenmaker, oud-wijkagent van de Utrechtse tippelzone herkent dat beeld. ‘De vrouwen waarschuwden elkaar. Bij hem moet je niet instappen, stond er dan op een briefje op het prikbord met de omschrijving van een klant erbij.” Mogelijk herinneren mensen zich hier ook nu nog specifieke informatie over die voor de politie van belang kan zijn in dit onderzoek.

Jan Schoenmaker noemt ook een tweede type klant; de zogenaamde weldoener. Deze mannen palmden de prostituees in met een slaapplek, bijvoorbeeld in huis of in een auto of een caravan. “Dat moest dan natuurlijk wel betaald worden met seks. Sommigen van deze mannen claimden vervolgens de vrouwen als hun bezit.” Zegt Schoenmaker. Ook zuster Bernadette heeft deze constructie regelmatig gezien begin jaren ’90.

Het team dat onderzoek doet naar de dood van Judit Nyari is erg geïnteresseerd in informatie over deze “zwarte lijsten” of over de “zogenaamde weldoeners’ die regelmatig op de tippelzones kwamen en vraagt het publiek om tips. Het gaat dus specifiek om deze twee types bezoekers van de tippelzones en niet om willekeurige andere klanten van de prostituees in Amsterdam en Utrecht. Wel roept de politie iedereen op die meer weet over Judit Nyari en haar contacten zich te melden bij de politie. Tips doorgeven kan via onderstaand formulier maar ook via de opsporingstiplijn, 0800-6070. Anoniem melden kan ook; bel dan Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000.