Politie treft 360 kilo ketamine aan; grootste vangst ooit in Nederland

Bij de actie waren ruim 250 politiemensen betrokken van zowel de eenheid Noord-Holland als van andere eenheden en werd ondersteuning geboden door een specialistisch team van Defensie. In verband met de aan verdachten opgelegde beperkingen, kon eerder geen informatie over de actie worden verstrekt.

Aanhoudingen

De criminele organisatie wordt ervan verdacht zich bezig te houden met grootschalige handel in verdovende middelen (cocaïne/amfetamine/methamfetamine) en met de handel in ketamine. De aangehouden verdachten zijn 9 mannen en 2 vrouwen, zij variëren in leeftijd van 25 tot 60 jaar en zijn woonachtig in Hoofddorp, Heemskerk, Zandvoort, Amsterdam, Den Haag en Zwolle.

Een 32-jarige en een 37-jarige man, beiden woonachtig in Hoofddorp, worden gezien als de leiders van de criminele organisatie. Op dit moment zitten vier mannen nog vast, waaronder de beide hoofdverdachten, de andere verdachten zijn heengezonden maar zij blijven wel verdachte.

Doorzoekingen

De doorzoekingen vonden plaats in de woningen van de verdachten en in bedrijfsruimten in Hoofddorp, Amsterdam, Limmen, Losser en Gronau (Duitsland). Verschillende zoeklocaties werden gelijktijdig betreden, de politie werd hierbij ondersteund door diverse specialisten en speurhonden.

Bij deze doorzoekingen werden naast administratie o.a. ruim 350 kg ketamine met een straatwaarde van ruim 8 miljoen euro (de grootste hoeveelheid ketamine ooit aangetroffen in Nederland), ruim 100.000 euro in cash, enkele dure auto’s, 2 vuurwapens en veel designer-artikelen inbeslaggenomen. De ketamine en het geld werden aangetroffen in verschillende verborgen ruimtes in een bedrijfsruimte in Hoofddorp.

Aanleiding en achtergrond

Het strafrechtelijk onderzoek werd in juni 2018 opgestart nadat de politie informatie ontving dat een van de hoofdverdachten zich bezig zou houden met de handel in verdovende middelen en ketamine. In het onderzoek is gebruik gemaakt van chatgesprekken die gevoerd werden met cryptotelefoons van EncroChat. Gedurende het onderzoek is bewijs verzameld voor de betrokkenheid van enkele verdachten bij een onderschepte partij van 400 kg cocaïne in een bedrijfsruimte in IJmuiden in februari 2019. Daarnaast wordt de criminele organisatie verdacht van het exploiteren van een drugslab in Drenthe waar methamfetamine werd geproduceerd en van een afvaldumping in Ermelo.