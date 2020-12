Zes jaar celstraf voor jarenlang seksueel misbruik in zorgboerderijen

De nu 79-jarige leider van verschillende voormalige therapeutische zorginstellingen in Zuid-Holland is ook in hoger beroep veroordeeld. 'Het gerechtshof Den Haag heeft deze uitspraak vrijdag gedaan in een zaak die al eerder veel media-aandacht trok', zo meldt het gerechtshof vrijdag.