Honderden Cobra’s in kinderrijke woonwijk Zwolle

De politie heeft twee dozen vol illegaal vuurwerk in beslag genomen in een woning aan de Slaperdijkstraat in Zwolle. 'De dozen zaten vol met honderden Cobra’s, vuurwerk met de kracht van een handgranaat', zo laat de politie vrijdag weten.

2.000 kg

De politie kwam het adres op het spoor na een grenscontrole bij Losser. In een kleine vrachtauto werden in de nacht van 2 op 3 december vijf pallets met zwaar vuurwerk aangetroffen. In totaal ging het om zo’n 2000 kilo met een waarde van bijna 50.000 euro. Twee verdachten uit Zwolle werden aangehouden.

Direct doorgepakt

Er is direct in de woning van de verdachten gezocht. Toen werd er dus nog eens een flinke vondst gedaan. Teamchef Riemer van Beem is blij met de actie: 'Dit illegale vuurwerk in kinderrijke woonwijken is levensgevaarlijk. Daar treden we hard tegen op!’

Strijd gaat door

De laatste tijd zijn er in Oost-Nederland verschillende, grote vuurwerkvondsten gedaan. Reden voor de politie en haar partners om de strijd tegen dit (illegale) vuurwerk onverminderd voort te zetten. Ook de integrale grenscontroles worden onverminderd voortgezet om de invoer en vervolgens de handel zoveel mogelijk te beperken.