Zorgprofessionals-tekort: Amsterdam UMC biedt nieuwe opleiding Basis Acute Zorg

Voldoende zorgpersoneel cruciaal

De coronacrisis heeft één ding heel duidelijk gemaakt, voldoende zorgpersoneel is cruciaal. Vooral in de Acute Zorg dreigt een tekort aan zorgmedewerkers, want juist op die afdelingen wordt in deze tijden een beroep gedaan. Om dit tekort op te vangen is er een nieuwe functie gecreëerd Basis Acute Zorg verpleegkundige met de daarbij behorende opleiding.

BAZ-opleiding

De BAZ-opleiding biedt zorgprofessionals de kans zich de basisvaardigheden van de acute zorg eigen te maken. De opleiding is opgebouwd uit een 5-tal beroepsactiviteiten, de zogenaamde EPA’s. In de opleiding is veel aandacht voor klinisch redeneren, waardoor de zorgprofessional eerst onder supervisie, en later zelfstandig aan de slag kunnen. De studenten kunnen de vijf EPA’s binnen zes maanden halen. Afgelopen vrijdag is de eerste groep gestart. De volgende groepen starten op 18 februari en in september 2021.