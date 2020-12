Rode Kruis eert alle vrijwilligers met speciale COVID-19 medaille

Vandaag krijgen 6.000 vrijwilligers van het Rode Kruis een speciale medaille uitgereikt voor hun inzet. In het afgelopen jaar hebben zij zich vol overgave ingezet voor de bestrijding van het coronavirus én dat doen zij nog steeds. Deze inzet is de grootste sinds WOII en de Watersnoodramp in 1953. Daarom worden de vrijwilligers tijdens een speciale bijeenkomst vanmiddag in Den Haag geëerd met een herinneringsmedaille. De symbolische uitreiking wordt gedaan door erevoorzitter H.K.H. Prinses Margriet en de kanselier van de Rode Kruis-onderscheidingen, mevrouw Lenie Dwarshuis-van de Beek.

Directeur van het Rode Kruis Marieke van Schaik: “Iedereen die de coronapandemie heeft meegemaakt zal deze sowieso niet snel vergeten. Het heeft enorme impact gehad op ons leven. Velen hebben momenten van verdriet en eenzaamheid meegemaakt en ik ben er trots op en dankbaar voor dat wij als Rode Kruis hier en daar verlichting hebben kunnen bieden in deze voor velen zware periode. Met elkaar hebben wij in de afgelopen maanden ontzettend veel weten te bereiken in Nederland en op de Caribische eilanden.”

Zorghotel

Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere vrijwilliger Shirley Timmer in het zonnetje gezet. Shirley heeft geholpen in het zorghotel in Roermond. Zij vertelt: “In Roermond zat een man uit Indonesië wiens vrouw was overleden aan corona. Twee weken later kwam zijn eigen huisarts langs om hem te vertellen dat ook zijn dochter was overleden. Met mijn Indonesische achtergrond kende ik wel wat Maleis en daardoor ontstond er een band waardoor hij ook veel steun ervaarde. Hij vroeg mij om mijn mondkapje af te doen, omdat hij bang was dat hij mij in de buitenwereld niet zou herkennen en ik hem dan onbeschoft zou vinden. Uiteraard was dit geen optie, maar het doet je wel wat dat dit iets is was wat hem bezighield na zoveel verlies in korte tijd. Ik heb in mijn pauze dus mijn Rode Kruis pasje met foto meegenomen, zo heeft hij mij toch nog kunnen zien.”

Cijfers

In Nederland hielp het Rode Kruis tot nu toe bij ongeveer 100 zorginstellingen, bij het vervoer van personen die (mogelijk) met COVID-19 besmet zijn werden circa 2.000 personen geholpen, met de inzameling van persoonlijke beschermingsmiddelen (circa 6.2 miljoen producten), bij de ondersteuning GGD bij testen (circa 200.000 personen), met de ondersteuning van de GGD bij bron- en contactonderzoek circa 9.000 personen en bij de opvang van dak- en thuislozen hielpen zij circa 1.300 personen. Er werd ongeveer 60.000 keer voedselhulp gegeven en de Rode Kruis Hulplijn ontving 26.000 gesprekken. Op de Caribische eilanden werden ruim 55.000 personen geholpen met voedsel en werden met de Hulplijn en buddy netwerk ruim 18.000 personen geholpen. Op Sint-Maarten werden circa 35.000 stukken zeep uitgedeeld.

Door de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk is 2021 onlangs uitgeroepen tot het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. De vrijwilligers van het Rode Kruis hebben al vele jaren laten zien dat vrijwilligerswerk bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals armoede en behoefte aan hulp en zorg