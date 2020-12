Overval met hakbijl en mes in Amsterdam

Rond 13.55 uur kwamen er meldingen bij de meldkamer binnen over een overval aan Hageland. Twee mannen bleken daar onder bedreiging van een mes en hakbijl een caissière te hebben overvallen. Ze renden er met een onbekend geldbedrag vandoor in de richting van de Kortenakenstraat. Kort daarop hielden agenten twee mannen in de omgeving aan. Hun signalement bleek later niet precies overeen te komen met het signalement van de verdachten. Daarop is het duo heengezonden.