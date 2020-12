Bijna 12.000 kg drugs in beslag genomen bij internationale operatie ‘Troika’

Bij een internationale drugsactie zijn tientallen aanhoudingen in verschillende Europese landen verricht en werd in totaal 11.640 kg verdovende middelen in beslag genomen. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Operatie ‘Troika’

Sinds 2015 levert de Landelijke Eenheid van de politie een bijdrage aan de internationale operatie ‘Troika’. 'In deze operatie onderzoeken verschillende Europese opsporings-, en handhavingsdiensten transportbedrijven die criminelen in staat stellen harddrugs naar Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk te smokkelen', aldus de politie.

Europol

Deze operatie, waarin de Nederlandse politie samenwerkt met Europol en met de politie en douane in Noorwegen, Zweden, Denemarken, en het Verenigd Koninkrijk, leidde tot de identificatie van talloze verdachten. In totaal zijn 62 personen aangehouden, waarvan meerderen ondertussen veroordeeld zijn tot gevangenisstraffen voor het smokkelen van drugs.

Intel

Door de nabijheid van grote havens en een goede infrastructuur is Nederland aantrekkelijk voor drugscriminelen. Drugs dat naar Nederland is vervoerd of in Nederland is geproduceerd, worden onder andere door middel van vrachtwagens naar andere landen verspreid. De politie wil het misbruiken van de transportsector door criminelen voor het vervoeren van drugs tegengaan. De informatiedienst van de Landelijke Eenheid (DLIO) verzamelde samen met de andere betrokken landen continu informatie over criminele activiteiten, verdachte situaties en signalen binnen de transportbranche. Deze informatie werd geduid en gebruikt om onderzoeken en controles op te zetten.

Samenwerking gaat door

Hoewel de tijdelijke taskforce van Europol afloopt, gaat de samenwerking tussen de landen gewoon door. Ook de Britse wetshandhavingsinstanties blijven ondanks het op handen zijnde vertrek uit de Europese Unie in de toekomst samenwerken. Dit om de kans zoveel mogelijk te verkleinen dat verdovende middelen de markt bereiken.