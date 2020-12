IKEA stopt met catalogus

IKEA stopt na zeventig jaar met het maken van haar iconische catalogus. Voor het Zweede woonwarenhuis was de catalogus een manier om mensen over de hele wereld te bereiken en te inspireren met nieuwe meubels en slimme tips voor in huis. IKEA wordt steeds digitaler en omarmt nieuwe manieren om klanten te bereiken. Klantgedrag en de mediaconsumptie zijn veranderd en de IKEA catalogus werd steeds minder gebruikt. Als onderdeel van haar digitale transformatie besloot Inter IKEA Systems B.V., de wereldwijde IKEA franchisegever, afscheid te nemen van de succesvolle catalogus.

In de afgelopen jaren heeft IKEA nieuwe formats en manieren getest om de catalogus te verspreiden. Daarmee is een schat aan kennis en inzichten verzameld. In Nederland experimenteerde het bedrijf met een sterk verminderde oplage. Ondanks dat het tijd is om afscheid te nemen van de catalogus – een emotionele, maar ook rationele beslissing - kijkt IKEA uit naar de toekomst.

Digitale transformatie

De beslissing om afscheid te nemen van de catalogus gaat hand in hand met de digitale transformatie van IKEA. Daarmee speelt het bedrijf in op snelle veranderingen in de samenleving, zoals veranderend klantgedrag en mediagebruik. Vorig jaar steeg de online verkoop wereldwijd met 45 procent en werd IKEA.com meer dan vier miljard keer bezocht. Ook verbeterde het bedrijf de digitale diensten en lanceerde het nieuwe apps voor een betere IKEA ervaring.