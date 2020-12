Bezorger neergeschoten en beroofd in Hoorn

Maandagavond is een bezorger van een pakketdienst op de Pergola in Hoorn neergeschoten en beroofd. 'De beroving gebeurde rond 20.00 uur', zo meldt de politie dinsdag.

Pistool

De bezorger werd onder bedreiging van een pistool goederen afhandig gemaakt. De bezorger is daarbij beschoten en gewond geraakt aan een been. 'Het slachtoffer is met de ambulance naar een ziekenhuis overgebracht en aldaar opgenomen. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan', aldus de politie.

Onderzoek

De politie heeft direct in de omgeving een onderzoek ingesteld. Ook is een buurtonderzoek gehouden. De verdachten voldoen aan het volgende signalement: Donkergetint, gekleed in donkere kleding, één langere en twee kleinere mannen van postuur. Na de beroving zijn ze te voet gevlucht in de richting van het Prieel en de Patio. Van de omgeving heeft de politie onderstaande opsporingsvideo gemaakt.