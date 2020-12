Dates via datingapp lopen uit op gijzeling en beroving

In Leiden zijn afgelopen week 2 dates via een datingapp uitgelopen op vrijheidsbeneming, mishandeling, bedreiging en beroving. Dit meldt de politie donderdag die onderzoekt of er mogelijk een verband is tussen deze twee zaken en ook op zoek is naar getuigen van beide zaken.

Koninginnelaan

Een 61-jarig slachtoffer belde dinsdagavond 8 december rond 23.00 uur 1-1-2. Onbekenden hadden hem in een woning een aantal uren van zijn vrijheid beroofd, bedreigd en vervolgens geld afgenomen. Na een aantal uren mocht hij de woning verlaten en belde hij direct de politie. Het slachtoffer raakte lichtgewond. De politie zoekt

Datingapp

Het 61-jarige slachtoffer maakte via een datingapp een afspraak met een jongeman op de Koninginnelaan. Toen hij daar dinsdagavond aankwam, stond er een jongeman op hem te wachten. In de woning waar zij later aankwamen, waren echter meerdere personen met gezichtsbedekking aanwezig. Het slachtoffer werd enkele uren gegijzeld en ook werd hij gedwongen onder andere geld en zijn telefoon af te staan. Na enkele uren mocht hij de woning verlaten en alarmeerde hij de politie. Het onderzoek is nog in volle gang.

Soortgelijke zaak Roomburgerweg

Zondagochtend 6 december meldde een 31-jarige man zich bij de politie. Hij vertelde agenten het slachtoffer te zijn van vrijheidsbeneming, mishandeling en bedreiging en deed aangifte. Ook deze man had contact gekregen met een jongeman via een datingapp, maar toen hij op 5 december, rond 22.30 uur, op de Roomburgerweg aankwam, liepen er direct vier onbekende mannen op hem af.

Roomburgerpark

De vier hielden het slachtoffer eerst een tijd vast in het Roomburgerpark en vervoerden hem daarna onder dwang in een auto naar een woning. Op zondagochtend 6 december, rond 09.45 uur, lieten de daders het slachtoffer pas de woning verlaten. Tijdens zijn vrijheidsbeneming is het slachtoffer mishandeld, bedreigd en beroofd van geld en spullen. Ook haalden de daders geld van zijn bankrekening. Het slachtoffer hoorde de daders met elkaar praten in een andere taal.