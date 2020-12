Politie onderzoekt inslagen in ruit van school

De politie ontving donderdagochtend rond 08:45 uur een melding dat medewerkers van een school, gelegen aan de Doctor Ahausstraat in Tilburg, meerder inslagen in een ruit hadden ontdekt. Verschillende politiemensen stelden direct ter plaatse een onderzoek in. Zo hebben onder andere de Forensische Opsporing en een explosieven hond in en rondom de school onderzoek gedaan. Mogelijk zijn de inslagen in de ruit door een vuurwapen veroorzaakt. Er wordt onderzocht of er opzettelijk op de school is gericht of dat er mogelijk een conflict, buiten op het terrein van de school, heeft plaatsgevonden.