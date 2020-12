Snelle aanhoudingen na ramkraak kledingwinkel

De politie heeft in de vroege ochtend van vrijdag 11 december 2020 na een achtervolging en met inzet van de politiehelikopter twee mannen opgepakt na een ramkraak op een kledingwinkel op de Pieter Cornelisz Hooftstraat. Het gaat om Amsterdammers van 25 en 30 jaar. Bij de ramkraak is dure merkkleding weggenomen.

Rond 4.30 uur melden getuigen dat een rode Peugeot de pui van een winkelpand heeft geramd. Hierna zouden twee mannen op een motorscooter met tassen vol kleding in de richting van het Vondelpark zijn gevlucht. De agenten die als eerste ter plaatse zijn, constateren forse schade aan de pui van het winkelpand en zetten het gebied rond de winkel ruim af. Het Operationeel Centrum (meldkamer) positioneert eenheden op strategische plekken in de buurt. Met ondersteuning van een politiehelikopter wordt vervolgens het vluchtende duo op de motorscooter getraceerd in de omgeving van de Vrije Geer in Nieuw-West. Daar houdt de politie de eerste verdachte aan. De tweede verdachte rent weg en wordt aangehouden op de Blankenbergestraat. Het tweetal is ingesloten voor onderzoek.