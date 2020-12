Vrouw zwaargewond na bijtincident met hond

De politie zoekt getuigen van een bijtincident dat vrijdagavond 11 december rond 23.30 uur plaatsvond op de Nunspeetlaan, met de Dierenselaan. Ook zoekt de politie de man en de vrouw die de twee honden uitlieten, die bij dit bijtincident betrokken waren. Een 19-jarig slachtoffer liep ernstige bijtwonden in haar gezicht op en is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. Ook raakte een kleine hond gewond.

Volgens het slachtoffer zag zij op de Nunspeetlaan een man en een vrouw met twee honden aangelijnd lopen. Eén van die honden schoot los en viel een derde (kleinere) hond, die daar door iemand anders uitgelaten werd, aan. Toen de 19-jarige vrouw dat zag, sprong zij tussenbeide om de hond van de kleine hond te scheiden. Plotseling viel de tweede hond de vrouw aan en beet haar vol in het gezicht. Het slachtoffer liep hierbij ernstige verwondingen op en is door een omstander naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw deed aangifte.

De man die met de hond liep was getint. Hij droeg een bruine jas, een grijs vest en een blauwe spijkerbroek. De vrouw die met de andere hond liep was blank, had een tenger postuur en roodkleurig haar. Ze was in het zwart gekleed. De politie komt graag met hen in contact.