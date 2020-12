Ajax aanvaller Quincy P. aangehouden voor steekpartij

De politie heeft zondagmorgen Ajax-aanvaller Quincy P. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. Deze vond eind juli plaats in een loods in Abcoude. Bij het steekincident raakte een familielid van Promes zwaargewond.

Volgens De Telegraaf wordt P. verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg. De politie bevestigd de aanhouding tegenover de krant, maar wil geen achtergrond informatie geven. P. is in voorlopige hechtenis gesteld en kan maximaan drie dagen worden vastgehouden. Hierna zal een verzoek moeten worden ingediend voor verlenging.

In zijn bedrijfsloods in Abcoude gaf eind juli de 28-jarige voetballer een familiefeest. Om nog onduidelijke reden kreeg P. ruzie met een familielid welke werd beslecht met een steekpartij. Het familielid deed afgelopen maand aangifte van de mishandeling. Het is niet duidelijk waarom P. nu pas is aangehouden.