Vrouw gewond bij vernieling woning in Den Helder

De politie is op zoek naar getuigen van vernieling aan een woning aan de Van Hogendorpstraat in Den Helder, waarbij de bewoonster gewond raakte.

Omstreeks 20.00 uur hoorde het slachtoffer geluiden bij de voordeur. Toen zij naar de hal liep ontplofte er juist iets in de brievenbus van de voordeur. Als gevolg hiervan versplinterde het raam in de voordeur en werd het slachtoffer geraakt door rondvliegende glasscherven. De vrouw moest zich in het ziekenhuis laten behandelen.

Uit een eerste onderzoek kwam naar voren dat de ontploffing vermoedelijk is veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk.

De politie stelt een nader onderzoek in.