Twee derde Nederlanders voor totaal vuurwerkverbod

Uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat bijna twee derde van de Nederlanders voor een totaal verbod van vuurwerk is. Er is een groep tussen de half en een miljoen wil toch vuurwerk afsteken.

In 2019 werd een zelfde onderzoek gedaan en toen was de helft van de Nederlanders nog voor een totaal verbod van vuurwerk. In januari 2020 zou het percentage dat een verbod wilde gestegen zijn onder invloed van een incidentrijke jaarwisseling. Toen was 65% tegen het afsteken van consumentenvuurwerk.

Iets meer dan twee derde van de Nederlanders (69%) is voorstander van een centrale vuurwerkshow georganiseerd door de gemeente.