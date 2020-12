FNV: Veiligheid Schiphol onder druk door slechte arbeidsomstandigheden

In de enquête worden veel veiligheidsincidenten genoemd. Een veelvoorkomend probleem is agressieve passagiers. Daarnaast worden veel veiligheidsincidenten op het platform gemeld, van te hard rijden tot aanrijdingen met schade aan vliegtuigen tot gevolg. Van Doesburg: ‘Slechts 40 procent van de respondenten bij afhandelingsbedrijven zegt dat hun managers veiligheid belangrijker vinden dan snelheid. Bij beveiliging is dat percentage nog lager: 32 procent. En als er iets mis gaat, gaan ze op zoek naar iemand die ze de schuld kunnen geven, in plaats van onderzoeken hoe de fout in de toekomst te voorkomen is.’

Grote hoeveelheid bedrijven

Op de luchthaven wordt het meeste werk uitgevoerd door bedrijven die Schiphol inhuurt of waar Schiphol de vergunning aan verstrekt. Volgens de FNV zijn dat echter onnodig veel verschillende bedrijven en wordt de concurrentiestrijd daardoor heviger. Zo zijn er bijvoorbeeld acht afhandelingsbedrijven actief. In Europa hebben de meeste grote luchthavens er maar twee. ‘Door die grote hoeveelheid bedrijven, organiseert Schiphol Group in onze ogen bewust, hevige concurrentie op de luchthaven. Bedrijven doen er letterlijk alles aan om werk te behouden, ten koste van de werknemers en de veiligheid’, aldus Van Doesburg.

Vervuilde lucht

De arbeidsomstandigheden op Schiphol staan al vele jaren onder druk. Uit de enquête blijkt dat respondenten veel rug-, nek- en schouderklachten hebben en veel ernstiger burn-outverschijnselen ervaren dan gemiddeld in Nederland. Ook is werken in vervuilde lucht een groot probleem. Veel respondenten melden dat ze moeten werken in de jetblast van opstartende en taxiënde vliegtuigen. Volgens een van de respondenten durven steeds minder werknemers hier iets van te zeggen, uit angst voor het verliezen van hun baan.

Vanmiddag manifestatie

FNV organiseert vanmiddag op Schiphol een manifestatie waar beveiligers, passagiersmedewerkers, schoonmakers en platform- en bagagemedewerkers de directie van Schiphol Group een waarschuwing afgeven. Van Doesburg: ‘Als de directie niet voor 1 februari 2021 met een fatsoenlijke ondergrens komt voor een leefbaar loon, vaste banen en veilig en gezond werk, starten we met een actietraject waarbij werkonderbrekingen niet uitgesloten zijn.’ De directie krijgt daarom vanmiddag van de medewerkers een klok overhandigd die aftelt tot 1 februari 2021.