Wederom aanhouding in onderzoek dood Krzysztof Malinowski

Maandag 24 augustus 2020 trof een wandelaar in de rietkraag van de Sloterplas in Amsterdam-West de zwaargewonde 40-jarige Krzysztof Malinowski aan. Hij bleek met grof geweld te zijn mishandeld en overleed later. In het onderzoek naar zijn dood heeft de recherche op maandag 14 december opnieuw een verdachte aangehouden.