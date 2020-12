FNV: CAO-acties supermarkten vanwege lockdown tijdelijk opgeschort

In overleg met leden heeft FNV Handel besloten om acties in de supermarkten tijdelijk te staken. Dit heeft de FNV dinsdag bekendgemaakt.

'Veiligheid mensen staat voorop'

Mari Martens, sectorhoofd Handel: ‘Veiligheid van de mensen staat voorop. De lockdown legt al een extra druk op de supermarktmedewerkers, omdat zij als vitale sector moeten doorwerken.’

'Onveilige situaties melden'

FNV vraagt supermarktmedewerkers wel om onveilige situaties meteen te melden. Martens: ‘Wij schakelen dan de Inspectie van het ministerie van SZW in. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de werkgevers om voor een veilige werkplek te zorgen. En daarin hebben de werkgevers nog wel wat te verbeteren. Voorlopig leggen ze de verantwoordelijkheid daarvoor op het bordje van de werknemers. En met deze lockdown en de Kerst voor de deur wordt het alleen maar drukker in de supermarkten.’

Regionale staakstraten

Het tijdelijk stoppen van acties betekent niet dat de FNV en supermarktmedewerkers stoppen met het organiseren van protesten voor januari. Martens: ‘We hadden nu een aantal regionale bijeenkomsten op touw staan, staakstraten, die nu niet kunnen doorgaan. Veel mensen die zich hebben gemeld via het actiemailadres waardeeronswerk@fnv.nl willen graag bij een actie aansluiten.’

Tijdelijk stoppen acties

De acties gaan halverwege januari door totdat de werkgevers een goed bod doen. Het huidige loonbod van de werkgevers is per saldo negatief en is met de forse omzetstijgingen dus onverteerbaar. Martens: ‘Met dat beetje loonsverhoging boeren de medewerkers er domweg op achteruit. De inflatie ligt hoger en het loongebouw is al niet fantastisch.’

Halvering zondagstoeslag

Het andere grote breekpunt dat ook nog steeds op tafel ligt, is de halvering van de zondagstoeslag. Martens: ‘Vooral veel werknemers met kleine uren contracten vinden die toeslag essentieel. Ook veel jongeren en studenten vinden juist die toeslag erg belangrijk.’