Nieuwe zoekactie naar lichaam Tanja Groen

Groen verdween in augustus 1993 en stond op het punt een studie gezondheidswetenschap te beginnen aan de Universiteit van Maastricht. Zij had net een kamer betrokken in Gronsveld. Zij was voor het laatst gezien bij het slotfeest van de ontgroeningsweek. Van Maastricht naar Gronsveld is een half uur fietsen.

Studenten die meededen aan het project Gerede Twijfel, onder leiding van Van Koppen, bogen zich op verzoek van de politie over de cold case. Het rapport wat hier uit kwam werd door het OM in Limburg ter kennisgeving aangenomen.

Van Koppen zegt dat de zaak nu is veranderd. Tegenover de krant zegt hij: ‘We hebben ze voor het blok gezet. Wij gaan met speurhonden de hei op. De politie assisteert met forensische rechercheurs.’