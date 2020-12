Nieuwe aanhoudingen na reeks schietincidenten en explosie Rotterdam

Totaal 7 aanhoudingen

Afgelopen mei vond een reeks geweldsincidenten plaats die vermoedelijk met elkaar verband houden en waar een groot onderzoeksteam op is gezet. Na een explosie op de Jagthuisstraat werden al twee verdachten aangehouden. In de maanden daarna werden nog drie verdachten aangehouden. 'Het totaal aantal aangehouden verdachten komt daarmee op zeven', aldus de politie.

Explosie woning Jagthuisstraat, twee verdachten aangehouden

In de eerste weken van mei 2020 vonden in Rotterdam schietincidenten plaats op de Frits Ruysstraat, Potgieterstraat, Van Galenstraat, Mathenesserdijk en Jagthuisstraat. Een paar dagen na de beschieting van een woning op de Jagthuisstraat vond daar een explosie plaats. Getuigen zagen toen een auto wegrijden. De inzittenden van deze auto, een 21-jarige man en een 20-jarige vrouw uit Amsterdam, werden die nacht van de explosie gelijk aangehouden.

Nieuwe aanhoudingen

Een groot onderzoeksteam werd op de zaken gezet en in de weken die volgden werden verdachte nummer drie, vier en vijf aangehouden. Afgelopen week werden opnieuw twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee Rotterdammers van 30 en 35 jaar. Eén van de verdachten werd maandagavond aangehouden in een auto op de A16 nabij Breda. De andere verdachte werd later die nacht aangehouden op de Banierstraat in Rotterdam. De verdachten zitten in beperkingen wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. In dit stadium kan nog geen nadere informatie gegeven worden over de rol van de aangehouden verdachten.