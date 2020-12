Ravage na eenzijdig verkeersongeval Boxtelseweg N618 in Schijndel

Inzittenden als een wonder ongedeerd

Ook een nog relatief jonge boom brak af bij het incident. Beide inzittenden bleven wonder boven wonder ongedeerd, wel raakte de auto zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd. Korte tijd beveiligde de politie het ongeval op de provinciale weg. Dit werd later overgenomen door een medewerkster van de wegbeheerder.

Oorzaak onbekend

Van de bestuurder werd een blaastest afgenomen, hieruit bleek dat hij geen alcohol had genuttigd. Waardoor hij met zijn voertuig van de weg raakte is niet bekend. Nadat het voertuig was geborgen en de rijbaan was schoongeveegd kon deze weer worden vrijgegeven, daarvoor was slechts een weghelft versperd.