Meer lucht voor zelfstandigen: aflossingsdatum Tozo naar juli 2021

Zelfstandigen die lenen via de Tozo, hoeven pas vanaf juli 2021 te starten met aflossen. Dat heeft staatssecretaris Bas van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid donderdag in zijn brief aan de Tweede Kamer laten weten. De oorspronkelijke datum van 1 januari 2021 komt daarmee te vervallen.