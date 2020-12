Politie lost waarschuwingsschot na ramkraak P.C. Hooftstraat

In de nacht van woensdag op donderdag heeft er rond 04.00 uur bij een winkelpand op de P.C. Hooftstraat in Amsterdam een ramkraak plaatsgevonden. Dit meldt de politie donderdag.

Luxe goederen buitgemaakt

'De schade aan de voorkant van het pand is groot en er is voor een groot bedrag aan luxe goederen buitgemaakt. Enkele kilometers verderop, op de Herculesstraat, trof de politie een beschadigd voertuig aan, dat mogelijk is gebruikt bij de ramkraak', aldus de politie.

Waarschuwingsschot

Bij het voertuig zijn een deel van de luxe goederen aangetroffen, afkomstig uit de winkel op de P.C. Hooftstraat. Enkele minuten na het aantreffen van de auto, kon de politie een 27-jarige verdachte op heterdaad aanhouden. Hierbij is door de politie een waarschuwingsschot gelost.

Gestolen

Het onderzoeksteam gaat uit van het scenario dat een Seat Ibiza bij de ramkraak is gebruikt. Deze Seat is vermoedelijk tussen woensdag 16 december 15.00 uur en donderdag 17 december 04.00 uur gestolen op de Kinkerstraat in Amsterdam West.

Getuigen

Het onderzoeksteam spreekt graag met ieder die, voorafgaand aan de ramkraak, iets opvallends of iemand heeft gezien of gehoord. Dat geldt zowel voor de omgeving van de P.C. Hooftstraat en de Herculesstraat in Amsterdam Zuid als voor de Kinkerstraat in Amsterdam West. Daarnaast ontvangt het team graag camerabeelden, bijvoorbeeld van beveiligingscamera’s of dashcams in voertuigen.