Factoring als groeigeld steeds populairder onder ZZP’ers

Van origine is factoring een product voor grote ondernemingen. Pakweg 15 jaar geleden werd factoring vrijwel alleen gebruikt door corporates of grote multinationals. Inmiddels is factoring als financieringsvorm gegroeid en is het te vinden in meerdere soorten en vormen. Factoring is nu ook beschikbaar voor zzp’ers en deze vorm van factoring wordt steeds populairder.