Acteur en goedheiligman Bram van der Vlugt (86) overleden aan corona

Acteur Bram van der Vlugt is op 86-jarige leeftijd aan het coronavirus overleden. Dit heeft zijn familie zaterdag in een persbericht laten weten. 'Van der Vlugt is in zijn slaap overleden', aldus het bericht.

Toneelschool Amsterdam

Bram van der Vlugt startte zijn acteercarrière in 1955 nadat hij de toneelopleiding aan de Toneelschool in Amsterdam had doorlopen. Hierna speelde hij zeven jaren bij Toneelgroep Studio.

Louis d'Or

In de jaren 1960 kreeg hij bekendheid door zijn hoofdrol van dokter Finlay in de televisieserie Memorandum van een dokter. In 1970 was hij een van de oprichters van Toneelgroep Sater. Hij speelde er zelf tot 1974. Daarna was hij bij wisselende gezelschappen en in de vrije sector te zien. Voor zijn rol in Kopenhagen kreeg hij in 2000 de Louis d'Or, de prijs voor de beste mannelijke hoofdrol.

Goedheiligman

Van 1986 tot en met 2010 kroop Van der Vlugt jaarlijks in de huid van Sinterklaas, als opvolger van Adrie van Oorschot. Hij verscheen in diverse televisieprogramma’s, waarmee hij het televisie-imago van de goedheiligman verder ontwikkelde en waarborgde. Hij stond daarbij bekend om zijn scherpe, soms ietwat ironische opmerkingen.

Opkomst media

Van der Vlugt maakte als Sinterklaas de opkomst van de media mee. De acteur speelde niet alleen Sinterklaas bij de officiële intocht, want hij zat ook jaarlijks in de programma’s en theatershows van Paul de Leeuw en Jochem van Gelder. Daarnaast speelde hij ook in De Club van Sinterklaas, het Sinterklaasjournaal en Het Feest van Sinterklaas.

Opvolging

Op 21 mei 2011 werd bekend dat Bram van der Vlugt na 25 jaar ging stoppen bij de publieke omroep met zijn taak als vaste raadsman van Sinterklaas, zoals hij dat zelf altijd verwoordde. Stefan de Walle nam zijn staf en mijter over.

Toneel en televisie

Van der Vlugt was veel te zien als toneelacteur, speelde in vele series waaronder Medisch Centrum West en Unit 13 en was te zien in tal van speelfilms.