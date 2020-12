In been geschoten man geen verdachte meer dodelijk schietincident Vlaardingen

De man die afgelopen week in Vlaardingen door de politie in zijn been werd geschoten en verdacht werd van betrokkenheid bij een dodelijk schietincident op de Patrimoniumdwarsstraat wordt daarvan niet meer verdacht door de politie. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Dodelijk schietincident

Bij een schietincident op de Patrimoniumdwarsstraat viel afgelopen week op woensdagavond een dodelijk slachtoffer te betreuren. Een 26-jarige man uit Vlaardingen kwam om het leven. In de directe omgeving van het slachtoffer zagen agenten een man staan. Hij voldeed aan het signalement dat een getuige kort daarvoor aan agenten had verstrekt.

In been geraakt

In de daarop volgende aanhouding werd een waarschuwingsschot gelost, waarna ook gericht werd geschoten. De man werd hierbij geraakt en vervolgens aangehouden. De agenten verleenden direct eerste hulp, waarna hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De rol van de aangehouden man is onderzocht en uit dat onderzoek blijkt dat er geen verdenking meer is richting de man. Hij is vandaag op vrije voeten gesteld en is geen verdachte meer in de zaak. Ook heeft hij inmiddels het ziekenhuis verlaten.

Patrimoniumdwarsstraat

Omstreeks 20.15 uur kreeg de politiemeldkamer die avond meerdere telefoontjes van buurtbewoners uit de Patrimoniumdwarsstraat die melding maakten van een incident waarbij een man gewond was geraakt. Agenten die snel ter plaatse waren, troffen op straat een man aan. De man bleek een schotwond te hebben. Ondanks dat direct gestart werd met de reanimatie overleed het 26-jarige slachtoffer ter plaatse. Omwonenden spreken van een ruzie die mogelijk vooraf ging aan het schietincident.

Groot onderzoek gestart

Medewerkers van de Forensische Opsporing startten meteen met een groot onderzoek. De straat werd daarbij voor publiek en omwonenden afgesloten. De politie startte met een team van 20 rechercheurs, onder leiding van het OM, een groot onderzoek naar het incident. Zoals gebruikelijk stelt de Rijksrecherche een onderzoek in naar het vuurwapengebruik door de politie.