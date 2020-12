Ferry’s van en naar Nederland beschikbaar voor vrachtverkeer

Het goederenvervoer tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is ernstig verstoord geraakt. Frankrijk sloot maandag de grenzen voor 48 uur tussen Dover en Calais voor alle personen, ook vrachtautochauffeurs. Onbegeleid vervoer, waarbij alleen een trailer aan boord gaat, bleef wel toegestaan in de havens van Dover, Newhaven en Portsmouth. De andere havens in het VK aan de oostkust zoals Hull en Harwich, waarvandaan onder meer op Nederland wordt gevaren, verwerken wel zowel onbegeleid als begeleid transport. evofenedex en ESC pleiten voor zo spoedig mogelijk herstel van alle Europese green lanes (vrije doorgang) met het VK voor het vrachtverkeer.

Europese aanpak

Vandaag is op Europees niveau gewerkt aan de afstemming over een pakket maatregelen voor het reizen en transport van en naar het VK. De EU-landen zijn het nog niet eens geworden. Nederland heeft al voor ferrypassagiers een inreisverbod ingesteld tot 1 januari. Vrachtauto’s kunnen nog steeds van en naar het VK reizen per ferry vanuit een Nederlandse haven. Een Europees afgestemde aanpak voor het vrachtverkeer van en naar het VK wordt morgen of overmorgen verwacht. Grensmaatregelen zijn een nationale bevoegdheid en de Europese commissie heeft alleen een coördinerende rol. Het is aan de lidstaten om de aanbevelingen van een gezamenlijke aanpak op te volgen. evofenedex en ESC dringen erop aan dat de Britse overheid de Europese maatregelen zo veel mogelijk gelijkwaardige toegang van het transport, in ieder geval tot 1 januari, omdat dit een wederzijds belang is.

Bemand transport Dover – Newhaven - Portsmouth in zicht

De beperkingen voor het bemand transport gelden vooralsnog ook voor dinsdag 22 december voor de verbindingen rondom het gebied van Dover en Calais, hier mogen de chauffeurs niet mee aan boord. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk overleggen nu onder hoge druk om de maatregelen voor chauffeurs eerder op te schorten omdat dit lokaal tot nog grotere problemen leidt, dan door de toename van transportstromen en coronamaatregelen al was veroorzaakt. Frankrijk liet vanmiddag weten dat het mogelijkheden ziet om met een negatieve coronatest ook de binnenkomst van chauffeurs met vrachtauto’s, weer toe te staan.