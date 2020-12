Verdachte Jos B. in zaak Nicky Verstappen blijft in voorlopige hechtenis

Jos B. (58), die verdachte is in de zaak rondom de dood van Nicky Verstappen, blijft langer in voorlopige hechtenis. Dit heeft de raadkamer van het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch dinsdag besloten.

Veroordeeld

Jos B. werd op 20 november dit jaar door de rechtbank Limburg veroordeeld tot 12,5 jaar gevangenisstraf. Zowel de verdachte als het OM gingen tegen die veroordeling in hoger beroep.

Raadkamer

Na de veroordeling door de rechtbank is de gevangenisstraf die de rechtbank heeft opgelegd ingegaan. Vanaf het moment dat het hoger beroep wordt ingesteld zit de verdachte weer in ‘voorlopige hechtenis’. Nadat het hoger beroep was ingesteld heeft de verdediging een verzoek ingediend om de verdachte gedurende het hoger beroep vrij te laten. Zolang het proces in hoger beroep loopt kan de verdediging tussentijds verzoeken indienen om de voorlopige hechtenis te schorsen of op te heffen.

In voorlopige hechtenis

Omdat er in hoger beroep nog geen zitting is gepland wordt zo’n verzoek behandeld door de raadkamer. Dat zijn besloten zittingen waarover geen informatie naar buiten wordt gebracht, anders dan de beslissing die is genomen. Vandaag heeft de raadkamer besloten dat de verdachte in deze zaak in voorlopige hechtenis blijft.

Voorbereidende zitting

Nu de verdachte vast blijft zitten, wordt er een nieuwe voorbereidende zitting gepland. De datum daarvan is nog niet bekend. Tijdens een voorbereidende zitting wordt de zaak niet inhoudelijk behandeld.

Aanvullende onderzoekswensen

Eventuele aanvullende onderzoekswensen kunnen door zowel de verdediging als door het OM worden ingediend. Als het hof vindt dat er extra onderzoek nodig is, zullen er nog een aantal voorbereidende zittingen volgen tot aan de inhoudelijke behandeling. Daarna volgt de uitspraak. De planning van het proces in hoger beroep is nog niet duidelijk. Dat hangt ook af van het feit of er aanvullend onderzoek wordt gevraagd en gedaan.