Man aangehouden voor aanzetten tot bedreiging tv-presentatrice

'Vreemd dat we in Nederland wel de straat op gaan om te demonstreren tegen de dood van George Floyd, maar niet voor Samuel Paty.' Deze uitspraak van Fidan Ekiz leverde haar een aantal ernstige bedreigingen en verwensingen op via social media. De politie en het Openbaar Ministerie startten daarop een onderzoek.

Jongen van 14 jaar

Al snel kwam een 14-jarige jongen in beeld die onder een post op Instagram Ekiz ernstig bedreigde. De politie achterhaalde het adres van de jongen en ging onder toeziend oog van zijn ouders het gesprek met hem aan. De jongen betuigde spijt en heeft een excuusmail aan de presentatrice geschreven. Vanwege de leeftijd van de jongen en het feit dat hij inziet dat hij iets heeft gedaan wat niet door de beugel kan, wordt hij niet verder vervolgd.

Arrestatie

De eigenaar van het Instagramaccount waar de jongen zijn reactie plaatste, een 25-jarige man uit Rotterdam, is wel aangehouden. Hij wordt verdacht van het aanzetten tot het plegen van strafbare feiten, oftewel opruiing. Ook hij heeft op het bureau zijn excuses gemaakt en heeft aangegeven een rectificatie te zullen plaatsen op social media. Ook wil hij met de presentatrice in gesprek.

Vrijheid van meningsuiting: een groot goed

Vrijheid van meningsuiting is in Nederland vastgelegd in de grondwet. Iedereen moet kunnen zeggen wat hij of zij wil. Bedreigingen omdat iemand zijn mening geeft wordt daarom niet getolereerd. Politie en Openbaar Ministerie treden daar gezamenlijk hard tegen op. Dat geldt ook voor het aanzetten tot geweld tegen iemand die een mening verkondigt.

Aangifte

Als u het slachtoffer bent van een bedreiging of van intimidatie dan kunt u altijd aangifte doen. De politie neemt deze aangifte ook altijd op. In de meeste gevallen moet u hiervoor een afspraak maken. Dat kan via 0900-8844. In overleg met u worden een tijdstip en een plaats vastgesteld. In ernstige gevallen met een acute dreiging belt u met 112 en komt de politie gelijk in actie.