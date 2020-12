Verdachte geweldsmisdrijf gezocht

De politie in Den Haag is dringend op zoek naar de 25-jarige Serge H. Hij wordt er van verdacht op 20 december 2020 een 35- jarige vrouw om het leven te hebben gebracht in Noordwijk. Serge H. is op de vlucht voor de politie en bevindt zich mogelijk in het buitenland.

Serge Hakobian heeft lang donker krullend haar, dat hij los of vast draagt. Hij heeft een mager postuur en draagt vermoedelijk een zwarte jas. Het is onduidelijk hoe hij zich verplaatst. Van Serge Hakobian is bekend dat hij psychische klachten heeft en agressief kan reageren. Wanneer u deze man tegenkomt, handelt u dan niet zelf maar bel de plaatselijke politie. Inmiddels staat Serge Hakobian internationaal gesignaleerd voor aanhouding.

Vragen

Heeft u Serge Hakobian sinds afgelopen zondag gezien of heeft u een vermoeden waar hij nu verblijft, meldt u dat dan. Benader hem niet zelf, maar neem wanneer u hem ziet contact op met de politie. Het onderzoeksteam is bereikbaar via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Liever anoniem blijven? Bel dan 0800-7000. Vanuit het buitenland kunt u bellen naar (+31)79-3459876.

Klik hier voor foto van verdachte