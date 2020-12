Ravage na door brievenbus gegooid vuurwerk

De bewoonster van een woning aan de Coxstraat in het Zeeuwse Kapelle is woensdagavond ontzettend geschrokken toen er zwaar vuurwerk door haar brievenbus werd gegooid. 'Ze heeft aangifte gedaan van vernieling en poging zware mishandeling', zo meldt de politie donderdag.

Aangeklopt

De vrouw liep rond 19.10 uur, nadat er aangeklopt was, richting haar voordeur toen het vuurwerk met een enorme knal af ging. De schade aan haar woning was enorm, ze raakte zelf niet gewond. 'Maar het had zo maar eens verkeerd kunnen aflopen met zwaar letsel of erger tot gevolg', aldus de politie.

Onderzoek

De politie stelt een onderzoek in en gaat daarbij onder andere op zoek naar camerabeelden in de buurt. Heeft u rond 19.10 uur iets verdachts gezien? Of was u getuige van het incident neem dan contact op met de politie.