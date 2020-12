Storm Bella zorgt voor overlast

Het KNMI had code geel afgegeven voor het gehele land. Vooral in de kustprovincies had last krijgen van harde windstoten, maar ook in het midden van het land. De zwaarste windstoot die gemeten werd was op Texel. Hier raasde de wind met 116 km/u.

Brandweer druk met schade

De brandweerkorpsen in het hele land moest uitrukken voor omgewaaide bomen en steigers. In Rotterdam dreigde er gevelplaten naar beneden te komen. Ondanks dat de wind afneemt, blijft het weer onstuimig met veel regen.