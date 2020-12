Op de valreep overstappen van zorgverzekering

Nog even snel overstappen van zorgverzekering vóór het nieuwe jaar in gaat. Consumenten doen dat elk jaar. “Het is in de laatste dagen van december altijd 4 tot 5 keer zo druk in onze zorgmodule als in de weken daarvoor”, zegt Amanda Bulthuis van financiële vergelijkingssite Geld.nl. “Dat is ook dit jaar dus weer het geval.”

Toch stapt elk jaar maar ongeveer 6 tot 7 procent van alle Nederlanders over van zorgverzekering. “We zien dit jaar wel minder overstappers dan vorig jaar. Mensen blijven voorzichtig. Vooral nu in de Corona-tijd blijven mensen misschien liever zitten waar ze zitten. Dat geeft namelijk zekerheid. Je weet wat je hebt. Maar deze mensen laten ook veel geld liggen. De premiesverschillen tussen de verschillende zorgverzekeraars zijn in 2021 namelijk nog groter dan andere jaren.” Het verschil tussen de laagste en de hoogste premie bedraagt gemiddeld 600 euro per jaar, berekende Geld.nl in november. “Er valt dus flink te besparen door over te stappen.”

Overstapper kiest minder vaak restitutiepolis

Uit de keuzes van de mensen die tot nu toe via Geld.nl zijn overgestapt, blijken al een aantal opvallende trends voor 2021. Zo kiest nog maar 3 procent voor een restitutiepolis. Dit is een zorgpolis waarbij je volledig zelf bepaalt naar welke zorgverlener je gaat, zonder dat dit invloed heeft op je vergoeding. In het zorgseizoen van vorig jaar koos ruim 14 procent voor een restitutiepolis. Dit komt vooral doordat het aantal restitutiepolissen dit jaar weer verder beperkt is. “De basisverzekeringen van ONVZ (en de labels VvAA en PNO) en van ZorgDirect zijn in 2021 niet langer restitutiepolissen”, licht Bulthuis toe.

Minder vaak aanvullend

Daarnaast kiezen consumenten dit jaar minder vaak voor een aanvullende verzekering. Vorig jaar koos 77 procent één of meerdere aanvullende verzekeringen bovenop de basisverzekering. Voor het zorgjaar 2021 is dit nog maar bijna 60 procent. “Het lijkt erop dat mensen dit jaar echt kritischer kijken welke zorg ze nu echt gebruiken en willen verzekeren”, zegt Bulthuis.” En het is natuurlijk altijd verstandig om te kijken of de extra premie van je aanvullende verzekering wel opweegt tegen de vergoeding die je verwacht.”