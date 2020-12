Man en tienermeisje dood in Amsterdamse woning gevonden

Maandagmiddag zijn in Amsterdam in een woning aan de Eerste Atjehstraat rond 12.15 uur twee levenloze lichamen aangetroffen. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Vuurwapengeweld

'Het gaat om een volwassen man en een tienermeisje. Beiden moeten nog geïdentificeerd worden en zijn vermoedelijk door vuurwapengeweld om het leven gekomen', aldus de politie.

Afscheidsbrief gevonden

Er is een afscheidsbrief aangetroffen. De familie is op de hoogte gebracht van deze droevige gebeurtenis. Rechercheurs van District Oost en specialisten van Forensische Opsporing doen onderzoek. Het onderzoek in de woning zal, zoals gebruikelijk, vele uren in beslag gaan nemen.