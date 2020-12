N34 Coevorden-Holsloot veiliger en vlotter door rotondes en onderdoorgangen

Het was een grote klus waarbij door aannemer BAM Infra maar liefst 170.000 kg wapeningsstaal, 870 m3 beton, 55.000 ton asfalt, 80.000 ton funderingsmateriaal en 225.000 m3 zand is gebruikt maar de N34 Coevorden-Holsloot is nu veiliger en vlotter door rotondes, een viaduct, een extra rijstrook en onderdoorgangen', zo heeft de provincie Drenthe bekendgemaakt.