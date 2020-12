Huidig aantal opgenomen COVID-patiënten was nog nooit zo hoog

'Het aantal COVID-patiënten is in de afgelopen 24 uur gestegen tot boven het hoogste niveau van de tweede golf begin november. We verwachten dat de huidige sterke stijging ook in de komende dagen doorzet', zei Ernst Kuipers dinsdag in reactie op steeds verder stijgend aantal ziekenhuisopnames van COVID-patiënten.