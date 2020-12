Nieuwe patiënten weer welkom in St Jansdal ziekenhuis

Gisteravond moest ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk besluiten om de deuren van het ziekenhuis tijdelijk te sluiten. Voor nu is de druk even van de ketel en kan het ziekenhuis weer nieuwe patiënten ontvangen. Er is afgelopen nacht veel hulp geweest. Daar is het ziekenhuis heel blij mee. Vannacht zijn meerdere patiënten uitgeplaatst naar ziekenhuizen in het noorden van ons land.