Kaapse buffel en zwarte paardantilope geboren in Safaripark Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen zijn een Kaapse buffel en een zwarte paardantilope geboren. Het wildlifepark in Hilvarenbeek is de enige plek in Nederland waar deze dierensoorten te zien zijn. De beide mannetjes maken het goed.

De jonge buffel heeft de naam Pierre meegekregen. De Kaapse buffel, ook wel kafferbuffel genoemd, is één van de gevaarlijkste dieren van Afrika en behoort tot The Big Five. Deze buffelsoort komt voor in een groot deel van Afrika, waar ze zowel op de grasvlakten en savannes als in de dichte wouden leven.

De Kaapse buffel is herkenbaar aan de enorme hoorns bovenop zijn kop. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben deze hoorns, al zit er wel verschil tussen. De hoorns van het mannetje lopen door op zijn voorhoofd, waardoor er een soort schild wordt gevormd. Dit schild hebben ze nodig als bescherming tegen roofdieren en andere mannetjes.

Hoorns van 150 centimeter

Ook de zwarte paardantilopen, waarvan de groep werd uitgebreid met Luuk, zijn te herkennen aan hun hoorns. Deze ongeveer 150 centimeter lange hoorns, waar zowel mannetjes als vrouwtjes over beschikken, zijn zeer gewild en er wordt daarom ook veel op deze diersoort gejaagd. Hierdoor gaat het niet goed in het wild met de zwarte paardantilope.

Deze antilopesoort, die ook bekend staat als sabelantilope, komt vooral voor in Zuid-Afrika, waar ze op bosrijke savannes leven. De mannetjes zijn glanzend zwart van kleur, de vrouwtjes en jongen zijn kastanjebruin.