Agent aangereden bij verkeersongeval

Een agent is woensdagavond gewond geraakt nadat hij was aangereden door een auto op de Hagedoornweg in Amsterdam Noord.Omstreeks 18.30 uur stond de agent het verkeer te regelen bij een aanrijding waarbij een voetganger was aangereden. Een automobiliste zag de agent over het hoofd en reed hem vervolgens aan.

Voor de agent werd een tweede ambulance opgeroepen en deze is met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd. Volgens AT5 is de bestuurster niet aangehouden, van haar is een verklaring afgenomen.

Het slachtoffer van het eerste ongeval is eveneens met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.