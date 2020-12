Lange rij bij met goud bekroonde Bilthovense oliebollenkraam

Bilthovense Oliebollenkraam

Al 21 jaar lang is de oliebollenkraam een begrip in Bilthoven. Sinds dit jaar is de naam veranderd in Bilthovense Oliebollenkraam. De mensen in Bilthoven weten dus inmiddels heel goed waar de lekkerste oliebollen worden gebakken.

Rij

Traditioneel slaan de bewoners in Bilthoven dan ook op Oudejaarsdag flink wat 'bolletjes' in. Zo ook vandaag op donderdag 31 december 2020. Het geduld wordt wel even op de proef gesteld want er staat ook vandaag een lange rij maar dat hebben de fijnproevers er zeker wel voor over.